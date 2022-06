Sans surprise, Christophe Nezer quitte Stockay et évoluera à l’Etoile Dalhem en P2.

La suite de sa carrière, c’est en P2 que le solide médian va la poursuivre.Il évoluera en effet à l’Etoile Dalhem, en P2, la saison prochaine. Un choix étonnant qui va le voir plonger de… quatre divisions. " Je sais que ça peut paraître étonnant, mais c’est un choix de vie, dit-il. Dans un premier temps, c’est juste pour aller taper la balle avec des potes.J’ai pas mal d’amis d’enfance là-bas à qui j’avais promis qu’on jouerait ensemble un jour.Si tout se passe bien, j’irais m’affilier et je jouerais avec eux. Vu mes obligations professionnelles (NDLR: il est kiné) et familiales avec la famille qui s’agrandit, ce n’est plus possible d’allertrois fois par semaine à l’entraînement.Je suis un peu triste de quitter la Nationale car je suis encore bien physiquement, mais il faut faire des choix, des fois.J’en fais un… " En voilà un qui, en P2, va marcher sur l’eau.