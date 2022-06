Mamadou Gueye (Gosselies) arrive à Waremme

Et un renfort de plus pour les Waremmiens! Après Charef il y a quelques jours, Steve Dessart de finaliser l’arrivée d’un joueur offensif et très percutant en la personne de Mamadou Gueye. Cet avant de 25 ans portait, depuis deux saisons, la tunique de Gosselies. On s’en souvient, lors du match de barrages face au Huy, il avait bien embêté la défense des Mosans en démontrant toutes ses qualités de vitesse, de dribble et de percussion. Un plus indéniable pour les Waremmiens!