Louis Laenen et Thibault Goset battent l’Estonie et terminent deuxièmes de leur poule

Une rencontre face à l’Estonie ô combien importante puisque les deux formations se disputaient ni plus ni moins que la deuxième place de cette poule B derrière l’intouchable Tchéquie. Avant l’entame du match, Belges et Estoniens possédaient le même bilan: une défaite face à la République tchèque et un succès contre les Suisses.

Sur leur lancée de la victoire de ce vendredi matin, tout en faisant fructifier leur parcours parfait en qualifications, Kaius et Meius prennent le meilleur départ en menant 2-4. Laenen et Goset ne s’en laissent pas compter, renversent la situation et prennent les devants: 6-4 avant de voir leurs adversaires revenir à hauteur. Les deux tandems se tiennent de très près, mais ce sont bien les Estoniens qui virent en tête à mi-set: 10-11.

Le mano a mano se confirme après le petit break, Belges et Estoniens prenant les devants chacun leur tour tout en ne parvenant pas à faire le trou. La rencontre est à couteaux tirés et nos représentants doivent même sauver une balle de première manches à 19-20. C’est ensuite à leur tour de se procurer une, deux et même trois opportunités de remporter ce set inaugural. La troisième sera finalement la bonne pour le Waremmien et le Hervien qui virent en tête (24-22).

Sur leur lancée, les deux Liégeois sont bien décidés à ne pas traîner sur le sable de Vlissingen. Et ils joignent les paroles aux actes en s’adjugeant un viatique de trois points: 6-3 puis 10-7. Un écart qui ne faire que grandir: quatre, cinq et même six unités d’avance pour les Belges au plus fort de leur domination. C’est finalement sur la marque de 21-17 que les Liégeois s’offrent cette deuxième manche et donc le match au terme d’une prestation très aboutie.

Avec deux succès en trois matchs, Louis Laenen et Thibault Goset terminent ainsi deuxième de leur poule derrière la République tchèque. Ils devront passer par les barrages afin de se qualifier pour les huitièmes de finales. Des barrages où ils affronteront donc une équipe classée troisième de son groupe. Le tirage au sort sera effectué en fin de soirée, une fois la phase de poules terminée.