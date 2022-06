Le Herméen David Britte s’ajoutera au staff de Stockay. ©- 

Un élément, extérieur au club celui-là, va s’ajouter à ce duo.Il s’agit de David Britte.Ami du nouveau coachManu Valoir, cet Herméen de 45 ans a évolué dans le sillage du nouveau coach de Stockay ces dernières années depuis La Calamine en passant par Visé et Seraing.Il arrive à Stockay pour aider le staff dans une fonction élargie un peu tout terrain." Je vais aider le staff là où il aura besoin de moi comme je l’ai fait partout avec lui , dit David Britte, employé dans la vie. Je vais fonctionner comme une sorte d’électron libre sans poste particulier en me mettant au service des joueurs.L’objectif, c’est d’être le garant des valeurs véhiculées pour le staff et de régler des soucis quand il y en aura… " Un atout en plus donc dans la manche stockalie avec cette arrivée tintée de bons sens et d’humanisme.