La Villersoise va proposer un tout nouveau visage

Pour arriver à cette dynamique positive après une saison compliquée, le groupe a été confié à Damien Deblond qui avait parfaitement lancé la saison du RBC Alleur, champion de la division l’an dernier. Et le groupe à sa disposition sera bien plus compétitif avec les arrivées des voisins de Bilzen qui apporteront poids, taille expérience et QI basket.

La première mission sera évidemment de faire cohabiter les deux groupes, les deux générations et les deux vécus. Cela passera par une participation immédiate à la coupe AWBB, dont le tirage au sort sera effectué ce samedi, pour permettre de lancer les bases d’une saison attendue.

Départs : Baptiste de Waleffe et Hugo Lahaye (RSW Liège Basket, R2), Bastian Denis et Arthur Stassen (Haneffe, R2), Benjamin Peleeheid (?), Florent Vause (?), Dorian Velden (Comblain, P2),

Noyau : Nathan Servais (Bilzen, P1), Quentin Servais (Bilzen, P1), Sebo Lussadissu (Bilzen, P1), Antoine Bremer (Bilzen, P1), Maxence Rousseaux (Union Huy, R1), Marek Krala (Bilzen, P1), Matthew Jr Yangbo (Bilzen, P1), Florian Aldeghi, Jean-François Vercruysse, Valentin Rappe, Alexis Locht, Lucas Vercauteren.

Coach : Damien Deblond.