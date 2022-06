La République tchèque était bien trop puissante pour Louis Laenen et Thibault Goset

Le coup d’envoi est donné avec une vingtaine minutes de retard suite à une rencontre précédente disputée au tie-break et, comme la veille, le vent est toujours aussi présent, ce qui déstabilise les acteurs et mène à pas mal de déchet lors des premiers échanges. à ce petit jeu, ce sont bien les Belges qui se montrent les plus adroits en prenant les devants, mais l’écart ne dépasse jamais les deux unités. Mais alors que le marquoir affiche 8-6, Tomas Semerad sort de sa boîte pour inscrire trois points de rang et faire passer les Tchèques devant. Suivant le sillage de son partenaire, Jakub Sepka sert également le jeu et, à la moitié de cette première manche, c’est bien la République tchèque qui est devant: 10-11.

Plus les échanges passent, plus la puissance physique des Tchèques, et notamment la taille de Semerad au block, fait mal à nos représentants. Si bien qu’à 13-17, Damien Dupont est obligé de prendre un temps-mort pour remobiliser ses gars. Mais rien n’y fait et l’écart ne fait que grandir jusqu’à la fin de cette première manche conclue sur la marque de 14-21 après deux attaques trop longues des Liégeois.

On sent bien qu’après une légère adaptation aux conditions climatiques, Sepka et Semerad assument mleur statut de favori dans cette rencontre. Et cela se confirme rapidement dans le deuxième set puisqu’ils s’envolent à 2-6 en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire. Pire encore, le Waremmien et le Hervien ne parviennent plus à inscrire le moindre point et à stopper l’hémorragie. C’est même 2-12 avant qu’ils ne mettent fin à cette série infernale. Mais l’écart est trop grand que pour être résorbé et la République tchèque s’offre cette deuxième manche et donc le match: 12-21

Place maintenant à quelques heures de repos avant la rencontre face à l’Estonie prévue sur le coup de 17 heures. Les deux formations comptent actuellement le même bilan: une victoire pour une défaite. Si elles sont quasi assurées de passer par les barrages, il reste tout de même un fameux enjeu: la deuxième place de la poule et, donc, un tirage prétendument plus abordable par la suite.