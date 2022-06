Organisée près du Château Vert de Solières, l’épreuve propose différents types de parcours. Les enfants sont ainsi invités à courir autour du terrain de football synthétique de club et peuvent effectuer une, deux, trois ou même quatre boucles. Le départ est prévu à 19h.

Pour les plus grands, deux tracés sont au programme, dès 19h30 pour la longue distance et un quart d’heure plus tard pour la petite course. " Ils seront tout de même assez vallonnés. Mais on ne sait pas vraiment faire autrement, c’est la région qui veut ça ", confie l’organisateur. Il faudra tout de même en garder sous la pédale car la première partie est plutôt en descente avant de remonter vers l’arrivée en deuxième partie de course. La petite distance se divisera entre routes et sentiers alors que la grande course empruntera une grande majorité de chemins de terre.

Et, grande nouveauté, une course réservée aux PMR a été mise sur pied pour la première fois. " Nous avons des résidents en chaise roulante électrique et ils seront accompagnés d’une personne qui va courir à leurs côtés. C’est une idée qui vient d’une éducatrice , précise Michel Jadin, qui tient également à mettre en avant le but de cet événement. Les bénéfices permettront de subventionner les stages et les classes de neige qu’on organise. "

Alors, se dépenser tout en faisant un beau geste, en voilà une bonne idée pour occuper son vendredi soir. Ce sont ainsi près de 300 joggeurs qui sont attendus à Solières.