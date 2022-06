Kevin Cossalter a fait exploser tous les records avec ses 66 buts

Kevin Cossalter, comment expliquer cette réussite complètement dingue à titre personnelle?

Cela s’explique par beaucoup de facteurs.D’abord, et je sais que c’est un peu cliché de dire ça, mais sans les autres, je n’aurais jamais pu réaliser une telle performance.Et, ici, j’aimerais tirer un grand coup de chapeau à Vincent Lugand, le manager, qui a su mettre en place une superbe équipe.Il a été assez décrié par le passé et, là, il a fermé des bouches.À titre personnel, j’ai simplement donné le meilleur de moi-même et fait le maximum.On m’a aussi un peu chauffé au passage.Or, comme vous le savez, j’adore les challenges (rires).

«Chauffé»?De quelles façons?

Quand j’ai appris, de votre bouche, que le record de buts était de 53 pour la série et qu’il était détenu par un certain Fabrice Pieroni, cela m’a galvanisé en fin de saison.Mais avant, ça, déjà, en début de campagne, d’autres avaient lancé la machine. D’abord, des gars de Tilleur m’avaient dit que la P2A était solide et que si je marquais 15 à 20 buts, ce serait déjà bien.Puis, au soir du revers face à Xhoris chez nous en début de saison, un joueur routinier là-bas qui avait connu la nationale jadis m’a dit: ‘Tracasse, Coza, tu les mettras quand même tes 20 buts.’J’avoue que cela m’a un peu vexé…

Il n’empêche, 66 buts sur l’ensemble de la saison, c’est fou.Quel est votre secret?Tout cela sans jamais ou quasi jamais être blessé…

Je continue de vivre ma passion à fond.Et je fais toujours attention à mon hygiène de vie.À 37 ans, c’est indispensable.Deux soirs par semaine, je m’offre quelques folies.Sinon, c’est essentiellement blanc de poulet et légumes. Je dors aussi un maximum.La récupération, c’est important.Le foot m’a donné une ligne de conduite depuis longtemps et je la respecte au maximum.Là, par exemple, je me suis donné 10 jours de congé.Attention, je vais dans ma salle de sport chez moi tous les jours mais je ne fais pas de cardio pour le moment.Enfin, j’ai un staff médical de qualité derrière moi.Il y a celui de Hannut mais aussi celui que je prends personnellement.Cela aide…

Honnêtement, vous avez pris du plaisir à écraser la concurrence de la sorteavec tous vos buts?

Quand vous gagnez, vous, vous aimez ça ou pas?Je ne peux pas commencer un match en jouant avec le frein à main.Ce ne sera jamais dans mon caractère, ça.Puis, j’ai aussi du respect pour le spectateur qui a mis son temps et son argent pour venir nous voir.Je veux du coup lui donner le meilleur de moi-même…

Vous êtes vous fixé un objectif en matière de buts la saison prochaine en P1?

Non, je ne fais jamais ça.Cela dépend de tellement de facteurs.Je laisse venir et je vois ce que ça donne.Ce sera forcément plus compliqué mais on sera aussi plus fort avec les transferts.Collectivement, je veux qu’on soit ambitieux.Jusqu’où?Je ne veux mettre la pression à personne mais pourquoi ne pas tenter de chatouiller les meilleurs?Un homme n’est rien sans objectif.

Et la fin de votre carrière, elle est prévue quand?

Bah, si mon corps tient, je m’étais dit à mes 40 ans.Ce serait pas mal ça pour boucler la boucle.Après, il sera temps de me consacrer totalement à ma famille.Elle a tellement donné qu’il est temps que je lui rende.Cela m’a fait mal de ne pas voir ma première fille faire ses premiers pas parce que j’étais à l’entraînement à Waremme.J’ai pu, fort heureusement, voir la seconde marcher et aider la première à rouler à vélo pendant le confinement.Cela n’a pas de prix.Je donnerais d’ailleurs mes 66 buts pour revivre les premiers pas de ma grande…