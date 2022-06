Hannut espère vivre une saison plus calme

De quoi espérer vivre une saison bien meilleure dans le ventre mou du classement la saison prochaine. Avec une coupe de la province pouvant clairement être un objectif ambitieux et une préparation dans la continuité du travail fourni via la coupe AWBB, les troupes de Michel Bisschop ne doivent pas craindre le prochain exercice. Car le travail du coach a montré sa justesse même si, au final, aucun élément externe ne viendra renforcer le groupe. Maintenant, aucun départ de base n’a été enregistré et les solutions internes que sont Mouillard et un Humblet dont on connaît le talent quand il est présent, vont bonifier l’équipe qui aura plus de corps, de rotations et de possibilités.