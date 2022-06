Louis Laenen et Thibault Goset battent la Suisse pour leur premier match de l’Euro U22

Des conditions, rendues encore plus difficiles avec le vent balayant le terrain, dans lesquelles les Suisses se débrouillent mieux en début de rencontre. Gênés, le Waremmien et le Hervien commettent quelques fautes alors que Sutterlin et Schnegg sont bien en jambes. Le marquoir passe vite de 1-0 en faveur des Belges à 2-5 pour les Helvètes. Un écart de trois unités que nos représentants mettent un peu de temps à résorber avant de mieux lire le jeu de leurs adversaires.

Et grâce à quatre points de suite des Belges la tendance s’inverse: de 7-10, le score passe à 11-10. Commence alors un fameux chassé-croisé entre les deux formations jusqu’à 20-19 et la première balle de set en faveur de Laenen et Goset. Les Suisses la sauvent et se procurent ensuite… six opportunités de s’adjuger la première manche. à chaque fois, les protégés de Damien Dupont vont faire bloc pour rester en vie tant on sent que ce set initial va orienter la suite de la rencontre.

Alors que le marquoir affiche 25-26, c’est finalement suite à une grosse attaque de Laenen, un bloc du même Laenen ainsi qu’une incompréhension entre les deux Suisses que les Belges arrachent cette manche sur le score fou de 28-26.

Même s’ils ont pris un coup sur la tête, Sutterlin et Schnegg ne baissent pas les armes. Et le début de la deuxième manche est tout aussi accroché car chaque formation prend les devants sans pour autant se détacher. Et au milieu du set, le score est identique que dans la première manche: 11-10 en faveur des Belges, mais tout reste encore possible tant les deux équipes se tiennent de près.

Peu après le petit break, les Liégeois parviennent, pour la première fois de la manche, à prendre deux (13-11) et même trois unités d’avance (15-12), ce qui force le coach suisse à prendre un temps-mort. Une tactique qui va porter ses fruits puisque Sutterlin et Schnegg parviennent à revenir à hauteur: 17-17. Pas de quoi remettre en cause la très légère domination du Waremmien et du Hervien qui remettent un dernier coup d’accélérateur afin de conclure la rencontre sur la marque de 21-19.

En battant la paire tête de série numéro 9, Louis Laenen et Thibault Goset entrent dans la plus belle des manières dans leur compétition. Une victoire qui leur permet déjà presque assurément de poursuivre leur route au-delà de cette poule H. L’air néerlandais réussit à nos petits Belges!