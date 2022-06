L'ex-président de Hamoir Thierry Vincent débarque à Verlaine

Alors qu’on pensait le revoir à Durbuy, dont il est proche, ou encore à Sprimont qui l’avait sollicité, c’est finalement à Verlaine que le Hamoirien déposera ses valises dans les prochaines semaines.Concrètement, il va apporter son soutien au club cher à Patrick Danze.Objectif: apporter ses moyens à un club qui, pour progresser encore d’un cran dans cette hypercompétitive D2 ACFF, doit encore grandir. C’est à l’occasion du dernier…Verlaine-Hamoir que les deux parties, Thierry Vincent et Verlaine, se sont rapprochées.Le courant est vite passé entre Patrick Danze et l’ex-président de Hamoir." Je ne cherchais pas à me recaser absolument , assure-t-il. Hors de question d’intégrer le CA pour le moment.Je n’ai pas le temps pour ça. Mais j’ai senti une belle ambiance et un beau projet à Verlaine qui est un club sain, je pense.Je ne suis pass aigri ni déçu.Simplement, j’ai envie de continuer à apporter ma petite contribution à ce club qui a un bel état d’esprit familial.Il y a de belles choses à faire, je pense, à Verlaine même si les moyens ne sont pas fous.On veut rester un club qui ne se prend pas la tête.Et avec le comité et le CA en place, je pense qu’on peut encore progresser d’un échelon ou l’autre…"

Le courant est de suite passé avec l’ex-président de Hamoir et Verlaine. " C’est quelqu’un de charmant que j’ai appris à apprécier, dit Patrick Danze. On est sur la même longueur.On est très humain et sociable.Et le foot nous a rapprochés.Cela va faire du bien sur et en dehors du terrain. "

Thierry Vincent est un peu

le Marc Coucke de Hamoir dont il tente de redynamiser le commerce.Ainsi, il a récemment acquis, entre autres choses, trois bâtiments rue du Pont.Il est aussi un vrai philanthrope qui met ses moyens au service des plus démunis, à l’image de ce véhicule à but social qu’il met au service des handicapés de sa commune.

Voilà Verlaine encore plus fort.