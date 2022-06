Deux chantiers, deux objectifs pour nos régionaux

Deux équipes, deux effectifs différents et deux coachs aux missions incomparables. Pour Renaud Leclercqs, l’homme n’est pas à se cacher et le but est clair: " Il faut atteindre les play-off voire plus! " Un objectif que l’homme s’était déjà mis au début de 2022 mais qui n’a pas été atteint. Loin de leurs bases, les Templiers ont alterné les visages en fonction des éléments disponibles et de la motivation dans une saison à rallonge au départ manqué. Cette fois, les Hesbignons devront immédiatement être prêts en pouvant enfin s’appuyer sur un effectif digne de leurs ambitions. Au niveau quantitatif d’abord mais aussi qualitatif car toutes les arrivées vont apporter un plus. Jeunesse, talent, ambition… il y a vraiment de quoi faire pour épauler des cadres qui partent, pour certains, dans une "dernière danse" qui pourraient être passionnante.

De l’autre côté, l’ Union Huy devra se reconstruire. Pour cet énorme chantier, Steve Jovenau sait qu’il faudra être patient. " On visera une progression constante, après chaque entraînement, chaque match, pour devenir compétitifs dans la division. Je sens les joueurs demandeurs avec l’intégration des jeunes comme objectif parallèle. D’ailleurs, Kinet Eliott, Lambert Nicolas et Gustin Nicolas seront aussi conviés aux entraîneurs R2. "

Sans arrivée marquante, les Mosans devront rapidement créer un collectif pour tenter de prendre confiance afin de trouver une confiance et une dynamique absentes depuis des années. De quoi viser le ventre mou? Ce serait déjà une réussite!

HANEFFE

Départs : Jonathan Schoenaerts (Stavelot, P2), Loïc Franken (Cointe, P2), David Georgery (Waremme, P1/R1)

Noyau : Bastian Denis (La Villersoise, R2), Alexandre Henrard (Tilff, R1), Tom Kerkofs (RSW Liège Basket, P1), Arthur Stassen (La Villersoise, R2), Mika Berger, Stefan Collombon, Bastian Denis, Jérôme Dessart, Bastien Ewbank, Kevin Palazy, Benjamin Swolfs, Yourik Szabo, Benoit Tassin.

Coach : Renaud Leclercqs.

UNION HUY

Départs : Romain Machiroux (?), Juan Herquin (?), Alexandre d’Alessandro (?), Maxence Rousseaux (Villers, P1), Louis Labiaux (?).

Noyau : Thibaut Roncali (Atlas, R2), Jérémie Jaco, Luca Royen, Mathieu Colle, Franck Njoumegni (Saint-Louis, P3), Paul Maah (Montegnée, P3), Nicolas Danze (Braives, P3), Ricardo Puddu (Woluwe, P1), Thibaut Paeleman, Nicolas Tiquet, Martin Mornard, Carlo Bennardo, Émilien Chinet, Mederic Halut, Alexandre Claes.

Coach : Steve Jovenau.