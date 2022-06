Damien Dupont, un vrai support pour le duo

Et le moins que l’on puisse dire est que le scout de Waremme Volley voit grand pour ses protégés. " Au départ, l’idée n’était pas de monter aussi haut, les choses sont arrivées petit à petit , rappelle Damien Dupont. Moi, je suis un grand rêveur et je sais qu’ils ont énormément de potentiel. Pour cet Euro, on doit à la fois être ambitieux et réaliste. Une telle compétition, cela se joue aussi au niveau du tirage au sort, il faut avoir un peu de chance. Mais, je dirais que Louis et Thibault sont aux environs de la dixième place européenne. Comme il n’y a pas de match de classement, on peut terminer 9eou 17e. Neuvième, ce serait bien, 17eune petite déception. On verra bien. "