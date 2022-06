Comblain ne doit viser que le titre

D’abord au niveau de la distribution avec l’arrivé d’un Malempré d’un niveau supérieur à un Vancempenhout qui a déçu cette saison. Le manque de taille et de puissance a ensuite été compensé par les "gros coups" que furent Hounhanou et, évidemment, Lhoest pour disposer d’une raquette impressionnante. Le manque d’expérience et le stéréotype des joueurs ne faisant que shooter et ne pouvant pas aller chercher des fautes dans les moments compliqués seront mis de côté avec l’arrivée finale de Darmont.