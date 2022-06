Zougar: «Je ne regrette pas mon choix d’être redescendu en P1»

Car un homme s’est révélé très adroit devant le but cette saison: Anas Zougar. En plantant seize roses, l’ancien joueur de Verlaine s’est même permis de s’inviter à la table des meilleurs buteurs de l’élite provinciale, lui qui découvrait pourtant la série. Confessions d’un homme qui ne regrette en rien son aventure faimoise, mais qui se réjouit de retrouver les terrains après sa blessure. Surtout ceux de l’échelon national.

Anas Zougar, aussi bien individuellement que collectivement, vous avez vécu une belle saison, non?

Franchement, oui, je ne peux pas dire le contraire. J’ai vraiment vécu une superbe saison avec Faimes.

Vous n’aviez jamais passé la barre des dix buts en championnat avant cette saison. Cela doit forcément vous faire plaisir.

Tout à fait! Mon record date de la saison où nous étions montés de D3 en D2 avec Verlaine. à l’époque, j’avais mis neuf buts. Donc, oui, forcément, cela me fait très plaisir d’avoir marqué autant.

Comment expliquez-vous votre réussite devant le but adverse cette saison?

Pour être tout à fait honnête, en première provinciale, je profitais de plus d’espace. Et moi, j’adore ça. Sans manquer de respect à qui que ce soit, c’était quand même relativement facile de marquer contre certaines équipes. Pour moi qui ai connu la Division 2 ACFF, forcément, le niveau n’était pas toujours exceptionnel.

On sait que vous étiez très proche de Julian Pollina, avec qui vous étiez venu à Faimes. Quand il a arrêté sa saison, cela ne vous a pas traversé l’esprit?

à aucun moment, je peux vous l’assurer. Pourquoi aurais-je fait ça? Je voulais aller au bout avec Faimes. C’est vrai que Julian est un vrai pote et qu’il a eu des problèmes. Mais moi, j’ai signé avec le club, j’avais un engagement et je voulais le respecter jusqu’au bout.

On a l’impression que votre entente avec Bauduin et Pousset, notamment, était très bonne. Cela a joué sur vos performances?

C’est bien simple, la majorité des buts que j’ai marqués viennent d’une passe décisive de Bauduin ou Pousset. On s’entendait vraiment bien. Tous les trois, on a fait mal cette saison.

Redescendre au niveau provincial, c’était finalement une bonne idée?

En fait, je ne regrette pas mon choix d’être redescendu en P1. c’était une bonne expérience pour moi. Mais je suis tout à fait honnête, je dois dire que je préfère quand même la Nationale. On y joue beaucoup mieux au foot. C’est vrai que j’avais plus d’espace en P1, mais j’ai croisé certains joueurs qui ne méritent pas, selon moi, d’évoluer à ce niveau. Je me sens mieux en Nationale, c’est comme ça.

Vous étiez sort blessé lors du test-match face à Fize. Comment vous sentez-vous désormais?

Ça va beaucoup mieux, merci. Je suis allé faire une IRMqui a montré que le ménisque externe était touché. Mais je vais chez le kiné et ça se résorbe. Je devrais pouvoir refaire du vélo à la fin du mois. La reprise avec Richelle est fixée au 14 juillet. Si tout va bien, je devrais être prêt.

Vous n’auriez vraiment pas pu rester une saison de plus du côté de Faimes?

Franchement, non. Certes, c’est un bon club, mais certaines personnes n’ont pas été très sérieuses.

Vous allez retrouver la Nationale l’an prochain, vous êtes capable de marquer toujours autant ou c’était un one shot?

J’espère pour rééditer la chose. En tout cas, c’est mon objectif. Maintenant que j’ai passé cette barre des dix buts, j’ai envie de la franchir à nouveau.