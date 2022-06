Volley: Fred Servotte va poursuivre l’aventure en tant que T1 à Waremme en Liga

Un choix qui peut sembler logique tant les Wawas ont montré de bien belles choses lors de ces six dernières rencontres.

Voici le communiqué de Waremme Volley

"Fumée blanche au Waremme Volley

C’est officiel, le nouveau nom de l’entraineur waremmien de la saison 2022-2023 est connu, il s’agit ni plus ni moins de Frédéric Servotte!

Ayant pris avec brio le relais de Sacha Koulberg en fin de saison, il paraissait assez naturel de pouvoir confier la baguette de chef d’orchestre du prochain exercice à une personne qui connaît bien le club et ses rouages. C est l’étape logique après son rôle d’adjoint.

Arrivé au club en fin de saison 2014-2015 en tant qu’adjoint de Pierre Honnay, il a ensuite évolué pendant plusieurs saisons avec tous les entraineurs waremmiens.

Chaque mentor a pu relever son implication et ses compétences, avec en maitre mot la passion du volleyball et le goût du travail bien fait.

Analyste reconnu dans la Ligue belge, passionné, travailleur et fin technicien, Frédéric a en outre déjà obtenu le niveau 2 des brevets internationaux FIVB et est en passe d’obtenir le plus haut niveau de brevet FIVB, à seulement 41 ans! Il sera entouré d’un staff d’assistants issu du club dont nous vous ferons la présentation ultérieurement.

Il relèvera le défi de coacher une équipe jeune et talentueuse à l image de l’ADN du club.

Good luck Fred!"