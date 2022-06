Le Planet Padel s’incline en finale

Le public était venu en nombre pour assister au derby opposant les meilleurs joueurs de padel de la province. "Et même de Belgique puisque certains joueurs comme Jérôme Peeters, Romain Barbosa, Guillaume Crasson ou Maxime Petitjean sont très bien classés" , sourit Medhi Jebbour, membre du Padel Planet.

Le public aura finalement dû attendre le dernier match pour voir les deux équipes se départager. Si le score final est de 3-3, ce sont bien les Bayards qui s’imposent avec… 4 jeux de plus que leurs adversaires. Une défaite quelque peu frustrante pour des Saint-Georgiens qui auront eu tout en main pour décrocher le Graal. Les Hesbignons ont en effet rapidement mené 0-2, grâce aux victoires d’Arnaud Meessen avec Bernard Feytmans et Quentin Peeters associé à Romain Barbosa.

Pourtant, les Liégeois du Bayards sont revenus dans la partie. Après la victoire surprise de Tristan Lersch et Laurent Jeuniaux, Maxime Petitjean, associé à Maxime Martin, renversait la situation pour mettre les deux équipes à égalité dans une ambiance digne d’un stade de football.

Les deux dernières rencontres s’annonçaient tendues. Si le duo Petitjean/Leersch n’a laissé aucune chance au duo Peeters/Feytmans, l’ultime match aura rapidement tourné en faveur des Saint-Georgiens. Un partage (3-3), logique, au vu de la physionomie des débats. La suite, vous la connaissez déjà. Les Bayards remportent ainsi les interclubs au terme d’un beau combat. "Cela ne s’est pas joué à grand-chose , explique Jérôme Peeters, l’un des fers de lance du padel en Belgique et coresponsable du Planet Padel à Saint-Georges. On a assisté à de superbes rencontres et la pièce aurait pu tomber des deux côtés. On a eu une balle de match lors de la deuxième rotation et ça aurait pu changer complètement les choses."

Créé en décembre 2021, le Planet Padel alignait déjà deux équipes en interclubs. "Arriver en finale, c’est déjà pas mal , sourit celui qui évolue aux côtés de Clément Geens, ancien tennisman pro, lors du Belgian Padel Tour. Cette saison, nous avions un vivier de trente joueurs pour les deux équipes, mais, malgré tout, ce n’est pas si simple de composer les équipes avec, notamment, des tournois à l’étranger pour certains. Tout le club est ravi de cette première expérience, d’autant que ça ne fait que commencer. La saison prochaine? On verra en fonction des classements ce qu’on fera, mais on compte bien essayer de faire aussi bien."

Le message est passé.