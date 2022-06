Le Berlozien Kevin Caprasse sera le T2 de Will Still avec les U23 du Standard

Belle progression et promotion pour le Berlozien Kevin Caprasse.La saison prochaine, l’ex-coach de Solières sera en effet le T2 des U23 du Standard en D1B.Il sera l’adjoint de Will Still, qui a été T2 de la D1A cette saison. Information à mettre au conditionnel car le club principautaire n’a pas encore confirmé la chose offficiellement.Présent au Standard depuis un paquet d’années, le régional Caprasse y fait de plus en plus son trou au point d’y avoir signé, pour la prochaine campagne, son premier contrat professionnel.