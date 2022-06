Jacky Hart, Yoan Thirion, Nadir Ouras, Tony Hart, Amaury Wilfart, Dimitri Nardese, Thibault Mahiels et Arnaud Budo évolueront chez les Verts la saison prochaine. Huit joueurs qui devront ainsi permettre d’amener de l’expérience supplémentaire, on pense notamment à Tony et Jacky Hart, mais aussi de la sérénité et un minimum de folie. C’est certain: ce Vaux-Borset version 2022-2023 sera bien plus qualitatif que le dernier exercice.

Les séries sont à refaire en P4

Hier, le Comité Provincial de Liège a annoncé qu’il allait revoir toutes les séries de P4 (en projet). Pourquoi? Parce que "suite au retrait de 2 équipes de P4, il s’avère que nous avons aujourd’hui 111 équipes dans cette division" , indique Didier Petitjean, senior manager. Du coup, ajoute-t-il, "le Comité Provincial a décidé de refaire des séries provisoires de 4e provinciale et ce, pour avoir des séries de 15 ou 16 équipes à la place de séries de 14 principalement."

À noter que la réunion de ce jeudi 9 juin pour recevoir les clubs qui souhaitaient changer de série est reportée et ce, pour toutes les divisions. Les nouvelles séries seront annoncées jeudi ou vendredi de cette semaine.