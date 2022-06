Geoffray Gillet et Vicky Vanluyten, les éclairs avant le tonnerre à Fallais

Certains n’ont évidemment pas traîné en chemin pour éviter les gouttes de plus en plus menaçantes aux abords du Hall omnisports de Fallais.

Et à ce petit jeu-là, sur la distance principale de 12 kilomètres, c’est Geoffray Gillet qui a triomphé des conditions et de la concurrence en 42 minutes et 38 secondes. Longtemps en tête, l’athlète Trakks craignait pourtant le retour de Vincent Mottoul, finalement troisième. " Cela nous rappelle un peu 2014, quand on se disputait le Challenge avec Vincent. Et c’est pour ça que j’avais peur de le voir revenir, je connais son redoutable finish . Heureusement il avait les 20 kilomètres de Bruxelles dans les jambes " souriait le coureur.

D’autant plus que, sur consigne de son entraîneur, Geoffray Gillet était censé courir uniquement les cinq premiers kilomètres à haute vitesse. " Et finalement je me suis pris au jeu. Après un coup de mou au septième kilomètre, j’ai su relancer. C’est une course qui vient récompenser deux semaines très encourageantes au niveau des sensations , appuie le Liégeois. J’ai perdu du poids et je vais d’ailleurs continuer de travailler la piste sur 3000 et 5000 mètres. "

Mais avant ça, il restait au coureur à profiter de son après-midi bien à l’abri des pluies diluviennes. " Ma compagne voulait que je ramène de la bière à la maison car on n’en avait plus, j’étais obligé de remporter le pack promis au vainqueur " concluait, non sans humour, celui qui aura donc devancé Croquet et Mottoul.

Chez les dames, Vicky Vanluyten a fait parler sa vitesse, notamment dans les côtes, pour décrocher le succès en 53min03. " J’ai longtemps partagé la tête avec ma concurrente (NDLR: Christelle Mingneau) avant de partir dans une montée à la mi-course. Le parcours était vallonné et ça me plaît quand il y a du relief. D’autant plus que la légère pluie n’était pas dangereuse pour les appuis " concluait la coureuse victorieuse pour la troisième fois de rang. Une performance imitée par Allison Hock sur la petite distance en 22min32. L’athlète hannutoise, qui n’a pas manqué une seule course cette saison, réalise même l’exploit de les avoir toutes gagnées.

Son homologue masculin était lui un vainqueur inédit sur le Challenge hesbignon cette année. Valentin Grégoire a triomphé des 5 kilomètres en 19min20. " J’avais couru le vendredi à Clavier et je venais plutôt ici en décrassage, mais je sens que je suis vraiment au top de ma forme en ce moment et ça aide " argumente le Dinantais. Des vainqueurs masculins qui s’affûtent donc et des dames qui n’en finissent plus d’être régulières au sommet des crêtes.