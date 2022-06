Benoit Van Esch et Maxime Martin ont pris leur pied: «Ce fut incroyable!»

Il y a deux ans, les sportifs se sont essayés au padel. Et, très vite, ils ont accroché en progressant à la vitesse de l’éclair. Si bien que, dimanche soir, Benoit Van Esch et Maxime Martin ont ainsi remporté les interclubs messieurs 700 avec les Bayards. "Ce fut incroyable! Depuis une semaine, les deux équipes se charriaient sur les réseaux sociaux. Ça s’est chauffé, mais c’est resté bon enfant, même si on a quand même senti qu’il y avait plus de tension que d’habitude , expliquent-ils. Pour nous qui sommes classés 500, ce n’est pas évident car on est mis à contribution huit fois sur dix. On affronte des gars qui sont série A au tennis, avec un niveau de dingue à la volée. Franchement, quand on a débuté le padel, on n’aurait jamais cru jouer contre de tels joueurs."