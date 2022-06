Première expérience en océan satisfaisante pour les Crisnéens

À Setubal, pour être tout à fait précis, les deux élèves d’André Henveaux ont eu l’occasion, pour la première fois de leur vie, de nage dans l’océan en compétition. " Avec les vagues, le courant, ce n’est pas du tout la même chose ", amorce Maxime. " Les conditions n’étaient pas forcément évidentes , embraye Camille. Ce n’était que la deuxième fois que je faisais de l’eau libre et c’était différent de ce que j’avais connu en Espagne où la course se déroulait dans un lac. "

Et pourtant, malgré son manque d’expérience, la Crisnéenne de 16 ans s’est plutôt bien débrouillée avec cette douzième place décrochée après 7,5km et 1h51 d’efforts. " Je suis assez contente de ma course , confirme-t-elle, alors qu’elle venait à peine de revenir sur le sol belge. J’ai pris un assez bon départ. J’étais bien placée dans le groupe, je n’ai pas trop dû me frayer un passage. Je savais que c’était assez important de bien démarrer. En tout cas, j’ai trouvé ça assez chouette, ça change un peu. Mais je vais quand même rester plus focus sur la natation en bassin. "

De son côté, Maxime Courtois gardait un goût amer de sa course. " Certes, je ne suis que première année dans ma catégorie, mais je suis déçu , confie celui qui a terminé à la 22eplace en 1h44. Je suis moins grand et moins physique que les autres et je me suis fait bousculer au départ. Un adversaire m’a même tiré, certains sont moins fair-play que d’autres. En plus, j’ai loupé le ravitaillement après le premier tour, j’ai donc manqué d’un peu de force. Mais j’aime toujours autant cette discipline. C’est très long, il faut être endurant. Juste terminer la course, c’est déjà très dur. Si j’arrive à me qualifier, j’aimerais bien faire mieux l’an prochain. "

Une chose est certaine, les deux membres de Liège Natation ont répondu aux attentes fixées par la fédération. " Je suis assez satisfait , opine Kevin Braham, directeur technique adjoint. En étant dans la première année de leur catégorie, cela leur complique la tâche. Et puis, les conditions étaient très compliquées. Il faut savoir gérer les éléments extérieurs et inhérents à la nage en océan. C’était une première expérience pour eux. Si on regroupe ces deux facteurs, oui, je suis satisfait de leurs performances. "

Nul doute que Camille Henveaux et Maxime Courtois tâcheront d’améliorer leurs performances lors de la prochaine édition en 2023.