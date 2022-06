Martin Lallemand de retour à Waremme

Voico le communiqué de Waremme Volley: "Le comité du Waremme Volley est extrêmement fier d’annoncer le retour d’un de ses plus grands talents au Pôle Ballons en la personne de Martin Lallemand!

Après avoir fait toutes ses classes au club jusqu’en 2016-2017, Martin est parti faire ses études supérieures aux États-Unis. Là-bas, il y a décroché un Major en “Industrial and Systems Engineering” et un “Specialized Master in Business-Finance” tout en devenant un élément de référence de l’équipe de son université, appelée les Buckeyes! Au total de ses années à l’université d’Ohio, il aura joué 312 sets, 98 matchs et présente les statistiques intéressantes de 40 aces, 126 blocks et 965 points!

Né le 10/09/2000, Martin (197 cm) est parti à l’âge de 16 ans aux États-Unis. Avec Waremme, il a trusté les titres en jeunes et a été intégré très tôt au noyau de Liga lors de la saison 2015-2016, à 15 ans à peine!! Il faisait évidemment partie des sélections nationales des Belgian Young Red Dragons avec qui il a disputé les Championnats d’Europe U19 en 2017 et U21 en 2018.

Toutes ces années aux USA lui ont apporté une autre dimension physique, il a acquis une solide force mentale et est devenu un vrai joueur professionnel.

Parti adolescent, il nous revient aujourd’hui comme un solide renfort au poste d’ailier pour notre équipe 2022-2023.

Ce retour montre une fois de plus que Waremme veut travailler avec les meilleurs jeunes potentiels et que nous voulons leur donner la chance de jouer au plus haut niveau belge.

Welcome home, Martin!"

