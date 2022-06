La Coupe n’est pas pleine pour Thisnes

Dans un stade de Visé entièrement acquis à la cause des Eupenois, Thisnes a été méconnaissable durant la première demi-heure. "On a été surpris par l’engagement de notre adversaire. Ils gagnaient pratiquement tous les duels" , pointe Jean-Michel Pasleau.

En l’espace d’un petit quart d’heure, Müller trompe Daniel à deux reprises, à chaque fois en contre-attaque. Pourtant, les Hannutois ne rompent pas et s’offrent plusieurs belles occasions. Une abnégation qui finira par payer, avant la pause, lorsque Valentin Petit profitera d’une erreur du gardien sur un centre de Pier (2-1).

La partie est relancée, d’autant que Thisnes redémarre la seconde période par le bon bout. Le ballon circule bien mais les avants hannutois manquent de jugeote dans la finition. V. Petit, Parthoens, Belme, ou encore Mbarga se créent des possibilités, à chaque fois contrées par la défense germanophone. Peu avant l’heure de jeu, sur un coup franc anodin, Benjamin Petit déviera de la tête le ballon dans son propre but. "C’est clairement le tournant du match" , indique Pierre Longueville.

Loin d’être abattus, les Thisnois jouent le tout pour le tout et gardent la possession du ballon. Verlaine, auteur d’une belle rentrée après la pause, distille un caviar sur la tête de Valentin Petit, qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets (3-2). Le suspense reste entier. Mais, poussés par leurs supporters, les Eupenois, quatrièmes en P4H, se jettent sur chaque ballon et font bloc sur toutes les frappes des Thisnois.

En fin de match, Benjamin Petit écope d’une rouge logique pour une faute sur un attaquant eupenois parti seul face au but. Le coup franc qui suit fait mouche pour l’entraîneur joueur, Malmendier.

Grosse déception pour Thisnes qui ne réalisera pas de doublé. Cela n’enlèvera rien à la campagne extraordinaire du club cher au président Medhy Nossin.

Arbitres: Hicham Dridelli assisté d’Émile Mutarugera et Éric Van Der Heyden.

Carte rouge: V. Petit (89e).

Cartes jaunes: Ordonez, Landrain, Fabian, Laschet.

Buts: Müller (1-0, 8eet 2-0, 24e), V. Petit (2-1, 39e), B. Petit (3-1, 57ecsc), V. Petit (3-2, 66e), Malmendier (4-2, 89e).

EUPEN B: Haag, Forster, Lambertz, Müller (84eVronen), Ordonez, Laschet (77eKauth), Fabian, Bollen (78eMalmendier), Weinberg (75eRuelle), Neumann (75eLaberger), Nargalic.

THISNES: Daniel, Belme, De Almeida (46eDierickx), V. Petit, Parthoens, Mbarga, Vanderveck (75eDe Nuccio), Landrain (65eVerlaine), Heptia, Pier (46eH’Mamou), B. Petit.