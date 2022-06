Encore raté pour Pierre Longueville

Après avoir perdu avec Warnant contre Weywertz en finale P1-P2, en 2018, Pierre Longueville ne rajoutera donc pas une Coupe provinciale à son palmarès. « On ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes, dit-il. Sur l’ensemble du match, on a raté beaucoup trop de passes par rapport à d’habitude et dans les 20-25 mètres, on n’a pas été très dangereux. Bravo à Eupen, ils ont tout donné. Physiquement, nos adversaires étaient cuits et, malheureusement, on n’a pas su profiter de ça. Comment expliquer ce début de match ? Inconsciemment, peut-être que mes gars ont cru que ça allait aller tout seul sur un grand terrain et face à une équipe qui n’a terminé « que » quatrième de sa série. » T.B.