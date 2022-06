Boxe : "Le plus dur commence" pour Quentin Gomes, récent champion de Belgique

Une victoire par KO qui couronne de la plus belle des manières une préparation de fou. "J’ai eu la chance de m’entraîner avec le champion d’Europe, Farouk Kourbanov, et j’ai mis les gants avec plusieurs bons boxeurs de mon club. Je pense que je n’aurais pas pu rêver mieux , sourit Quentin Gomes. Je suis arrivé dans de très bonnes conditions et je me devais de donner le maximum devant une salle comble."

Invaincu en 14 combats

En avril dernier, le Nandrinois avait décroché la ceinture IBF Youth des poids welters. Autant dire que cet étudiant en dernière année de comptabilité à l’HELMO est dans la forme de sa vie. Il reste sur une impressionnante série de 14 victoires de rang et, pourtant, ne comptez pas sur notre interlocuteur pour prendre la grosse tête. "Le plus dur commence. Bien sûr, je suis très heureux d’avoir remporté ce titre, mais, maintenant, il faut assumer et prouver que je mérite d’être là, dit-il. J’ai peut-être passé un cap, mais si tu ne continues pas à t’entraîner, tu le ressens très rapidement (sourire)."

Bientôt à l’étranger?

Réservé en dehors du ring, Quentin Gomes est en train d’exploser depuis quelques mois. Tout profit pour l’Amay Boxing club qui pourrait d’ailleurs voir son protégé aller combattre à l’étranger. "J’espère que ma nouvelle ceinture m’ouvrira davantage de portes. Ce n’est pas moi qui gère cet aspect-là, mais les dirigeants de mon club savent que je suis intéressé pour participer à des combats internationaux" , confie-t-il.

En attendant, Quentin Gomes est déjà de retour à l’entraînement. Le 24 septembre, toujours au hall à Amay, il remontera sur le ring pour tenter de décrocher une quinzième victoire de suite. À 23 ans, il comptabilise déjà un fameux palmarès.Et c’est loin d’être terminé.