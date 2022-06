Templiers scelle sa très belle saison par une Coupe

L début de rencontre donne raison au T1 condrusien puisque ses jeunes joueurs démarrent les débats sur les chapeaux de roues mais Sprimont joue magnifiquement le coup également. À la pause, les deux équipes se quittent dos à dos au terme "de 45 minutes très bonnes des deux côtés" , glisse Christophe Lunardi.

Au retour des vestiaires, Templiers souffre pendant dix petites minutes. Les Carriers ont l’occasion d’ouvrir la marque mais la chance est du côté des Condrusiens. "À partir de la 50e, on a retrouvé des couleurs. Mes joueurs ont mis de l’impact et la deuxième mi-temps fut également de très bonne facture. Tout est passé très vite (rires)", résume l’entraîneur de Templiers. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont toujours bloquées à 0-0. Place, donc, à la terrible séance des tirs au but. Un exercice finalement remporté par Templiers, qui termine sa saison sur la meilleure des manières. "Notre premier match de la saison fut justement contre Spirmont. La boucle est désormais bouclée. Outre le trophée, je suis surtout heureux de la progression de mon équipe. Il n’y a aucune individualité, on forme un groupe uni" , commente Christophe Lunardi.

Deuxième du championnat et désormais vainqueurs de la Coupe, les U17 de Templiers ont livré un exercice 2022-2023 qui restera dans les annales du club.

Le groupe de Templiers: Hugo Melon, Mathias Licata, Elliot Mine, Enzo Schmetz, Romain Champon, Sam Granhenry, Jonas Resmini, Olivier Questiaux, Cylvain Goffin, Simon Pirard, Noa Deltour, Thomas Nuciforo, Sacha Rasir, Krystian Okulski, Nicolas Moreau.