Jean-Pierre Faniel, coach du prodige Bailly

Une fonction qui a permis à Faniel de vivre le tournoi et l’aventure de son jeune poulain de 16 ans en direct depuis la porte d’Auteil samedi dernier.Le coach technique a vécu l’affrontement face au Français Gabriel Debru.Et bien dû constater cette défaite en deux sets 6-7, 4-6." Sincèrement, il n’a pas manqué grand-chose à Gilles-Arnaud , assure Faniel. Il a raté des balles de break au début du match, puis a dû courir derrière le score tout au long de la rencontre.Dommage…Mais il peut être fier de son tournoi. Notamment à la suite de son succès face au n°1 mondial.Il a montré de belles choses."

Un top 500 seniors

Et si ce fut une surprise pour le grand public, ce ne fut pas le cas pour son coach." Il avait gagné deux gros tournois ces dernières semaines, mais restait sur une défaite au second tour à Milan , explique son coach. Après, on était quand même très optimiste car on connaît son potentiel.C’est un génie précoce, vous savez.Dès lors, on s’est dit que s’il passait le premier tour, il avait de vraies chances d’aller au bout… "

Et ce fut quasiment le cas avec cette défaite in extremis en finale." Moi, j’évolue dans sa sphère et je ne suis pas son coach principal car il y en a déjà un qui fait très bien ça, sourit-il. Puis, à mon âge, cela n’a pas trop de sens. Je préfère rester dans l’ombre et être à son service à raison d’une fois par semaine au moins. "

C’est alors que Jean-Pierre Faniel s’affiliait au club de Visé que Gilles-Arnaud Bailly l’a suivi il y a 4 ans. " Son potentiel, énorme, m’a de suite sauté aux yeux , dit-il. Il a un talent dingue à la base mais est aussi perfectionniste.Cela donne un résultat fou.C’est un personnage hors du commun promis à une grande carrière.Il a d’ailleurs déjà évolué sur le circuit professionnel.À terme, il fera, je pense, vite partie des 500 meilleurs du monde.Je l’aide à grappiller les pourcents qui lui restent pour faire partie des meilleurs.On a par exemple constaté, sur la finale, que son adversaire servait à du 214 km/h alors que lui, il servait à du 187.Il y a donc encore une marge… " Notamment avec Wimbledon qui arrive à grands pas et dont la préparation commence dès ce lundi.