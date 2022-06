Historique: les Patapongistes joueront en P1

Pour autant, la bande à Giuliano Ricottone n’a jamais perdu espoir. " Comme chaque saison, on sait qu’il peut se passer pas mal de choses en coulisses notamment avec des clubs qui pourraient arrêter" , explique le premier joueur du club, qui ne croit pas si bien dire puisque Vervia a déjà annoncé qu’il ne réinscrira pas son équipe en P1.

L’autre annonce, même si ce n’est pas encore officiel, arrive d’Orp. Le cercle cher à Donald Wensel, qui déménagera à Hannut en juillet prochain, va prochainement annoncer qu’il ne réinscrira pas, lui non plus, son équipe fanion en P1 la saison prochaine. Loin d’être une surprise puisque plusieurs joueurs du club sont partis. Une annonce qui propulse ainsi les Patapongistes en P1 pour la première fois de leur histoire.

"L’objectif est enfin atteint , se réjouit Giuliano Ricottone véritable fer de lance de l’équipe fanion. Nous étions déçus de terminer deuxième mais on a toujours cru à la montée. Cette montée est méritée pour l’ensemble du club et les bénévoles. À la création des Patapongistes, l’objectif était que l’équipe première atteigne le plus haut niveau provincial. Maintenant que c’est acquis, la motivation est revenue chez tout le monde."

Motivés, les pongistes anthetois ne comptent pas faire de la figuration la saison prochaine. "L’objectif, c’est d’abord le maintien mais je suis persuadé qu’on peut viser plus haut que le milieu de classement, indique le B6, qui est donc parvenu à faire monter le club de P3 en P1. Que ce soit Mathieu ou moi, cela va nous faire du bien de retrouver cette division où tout le monde se connaît."

Serge Moureau arrive

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un transfert a également été réalisé. Il s’agit de Serge Moureau, B6, qui évoluait à l’Astrid depuis plusieurs saisons avec quelques apparitions en Wallonie-Bruxelles. Une véritable plus-value pour le matricule 393, qui vit décidément une saison historique.