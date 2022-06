Un véritable thriller que n’aurait certainement pas renié Alfred Hitchcock. Défaits lors de la première manche 33-30, les Visétois avaient égalisé samedi dernier en s’imposant 20-19. La belle était prévue ce samedi soir et elle a souri aux Mosans qui se sont imposés… aux tirs au but! " Avant le match, on se disait qu’on avait tout en mains , abonde l’Amaytois Romain Destexhe. Nous avions bien préparé la rencontre et nous étions à la maison. La salle était remplie, il y avait des gens partout: dans les tribunes, derrière les buts. Certains n’ont même pas su rentrer. "

Arrivé à Visé il y a un peu plus d’un an, l’ancien du HC Amay a su se montrer décisif en toute fin de temps réglementaire alors qu’il ne bénéficie pas d’énormément de temps de jeu. " Alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, je reçois le ballon et j’obtiens un jet de sept mètres qui nous a permis d’égaliser à 30-30 et de décrocher la prolongation ", confirme le joueur de 27 ans.

Les deux premières périodes de cinq minutes ne permettent pas aux deux formations de se départager, pas plus que les deux suivantes. Et c’est finalement grâce à deux arrêts de Corentin Delatte lors des tirs au but que les Bleu et Blanc ont décroché le titre. " Cela faisait une paire d’années que le titre n’était plus revenu à un club wallon (NDLR: il y a vingt ans, des œuvres de Raeren-Eynatten). Visé tournait autour depuis quelques années. Et ce samedi, nous sommes enfin arrivés à nos fins , savoure Romain Destexhe. Même s’il y a la BENE-League et la coupe, ce titre, c’est le plus beau pour moi car il récompense la régularité. La fête a d’ailleurs duré toute la nuit, j’en ai même perdu la voix (rires)."

Premiers champions de l’ère post-Covid, les Visétois sont ainsi récompensés d’un travail entamé il y a plusieurs années. " Cette victoire, c’est vraiment celle de tout un club. Avec une toute nouvelle équipe comme la nôtre, ce qu’on a fait là, c’est vraiment top, abonde le fils de Bernard, qui poursuivra ainsi l’aventure à Visé la saison prochaine. Le coach compte sur moi. Mon but est évidemment de continuer à encore progresser. Même si ce n’est pas toujours simple d’évoluer derrière le capitaine, je me dois de répondre présent quand on fait appel à moi. Et puis, avec l’équipe, maintenant qu’on a vu qu’on pouvait le faire, on veut continuer à avancer dans ce sens. Arriver au sommet, c’est déjà bien, maintenant il faut essayer d’y rester. " Et pour ça, Visé peut évidemment compter sur Romain Destexhe!