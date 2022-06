Et pourtant, la rencontre face à Seraing n’a pas été de tout repos. " Dès l’échauffement nous avons eu des petits pépins , confirme le coach. Un de nos joueurs revenait d’un match de tennis et a eu rapidement des crampes alors qu’un autre, qui avait eu une commotion la semaine précédente, a dû sortir après un quart d’heure. Mais j’ai pu compter sur tout le monde. Ce n’est pas une individualité qui a fait la différence, mais bien tout le groupe. "

En plus de tout cela, les Hannutois ont été menés 1-0 avant de recoller au score sur un penalty converti par Maxime Guyaux, qui a disputé la rencontre avec un bras cassé! " Pendant la balade, il a trébuché, mais il n’a rien dit à personne. J’ai bien vu que quelque chose n’allait pas, mais il a quand même joué. J’ai dû le sortir à un moment car il allait tomber dans les pommes , raconte Gaëtan Prinsens. Il a d’ailleurs dû être opéré ce dimanche matin. Je lui tire mon chapeau car peu de personnes auraient pu jouer avec un bras cassé comme ça. "

Le score de parité logique au terme des 70 minutes envoyait dès lors les deux formations aux tirs au but. Un exercice toujours cruel, mais que les Hannutois abordaient en toute confiance. " Cela fait deux mois qu’on s’entraîne aux tirs au but après chaque entraînement. J’essayais vraiment de les mettre dans les mêmes conditions qu’en match , opine notre interlocuteur. Il n’y a pas de secret, il faut tout travailler. J’étais très en confiance et cela s’est confirmé puisque mes cinq joueurs ont marqué. "

Un sans-faute conjugué à un raté sérésien qui a donc permis aux Hesbignons de remporter le trophée et de terminer leur saison de la plus belle des manières. " Il y avait vraiment une super ambiance dans les gradins. Les parents étaient là avec des trompettes, des tambours, des fumigènes. Cela nous a aidés également , insiste Gaëtan Prinsens. Nous sommes ensuite tous retournés à Hannut pour le centenaire du club. Les joueurs de l’équipe première nous ont fait une haie d’honneur et ils ont fait la fête avec les enfants. C’est bien la preuve que Hannut est un club uni, familial. "

Et, surtout, un club qui aura vécu une saison formidable.

Le groupe hannutois : Ethan Kawkiewicz, Lucas Viville, Achiel Kempeneers, Marwan Bouzzroud, Enzo Ceccoci, Guillaume Prinsens, Matthieu Duchesne, Sacha Schoonbroodt, Louis Charpentier, Maxime Guyaux, Noa Seret, Romain Gillard, Noal Francis, Achyl Leloux, Yoann Vanden Eynde et Valentin Pierre.