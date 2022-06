Les Waremmiens, champions de P4B au terme d’un championnat presque parfait, n’ont pas envie de faire de la figuration en P3. Si quelques joueurs comme Amaury Nyoka ou Tiziano Chiodo hésitaient à prolonger, le club hesbignon conservera l’ensemble de ses joueurs. " Tout le monde a décidé de rester, c’est une excellente nouvelle et cela démontre qu’on est bien chez nous" , sourit un coach logiquement très heureux.

Surtout qu’Oleye est parvenu à dénicher plusieurs renforts intéressants. Huit joueurs arrivent et ce n’est sans doute pas terminé. "On devrait encore pouvoir officialiser un ou deux joueur(s) prochainement" , confie Francis Moisse, cheville ouvrière du club.

En attendant, Sam Pirlet (Momalle B), Fransesco Sferrazza (MCS Liège), Mark Serrano (Amateurs), Florian Devalet (Engis), Luka Frankenne (Waremme), Geoffrey Delaive (Othée), Jordad Tumba (Engis), Jimmy Jachacek (reprise) et Nathan Thipchanh porteront la vareuse d’Oleye la saison prochaine. "Je suis hyper content du recrutement, on sera plus costaud que cette saison , dit le T1. Les postes seront dédoublés, il y aura donc de la concurrence partout." Avec des jeunes comme Frankenne, des gars plus expérimentés comme Serrano ou un métronome comme Devalet, Oleye affichera un visage effectivement plus qualitatif que cette saison. "Vu la P3 qui s’annonce très relevée, on se doit de se renforcer , glisse Jean-François Nossin conscient que son équipe peut constituer une belle surprise en troisième provinciale la saison prochaine.

En attendant, place à quelques semaines de repos avant de retrouver les terrains plus motivés que jamais.

À noter qu’Oleye est toujours à la recherche de joueurs nés en 2005, 2008, 2009 ainsi que des éléments pour la réserve.Contact au 0486/55.86.52