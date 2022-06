Un adversaire loin d’être inconnu pour Templiers

Clap cinquième! Ce samedi matin, c’est en effet la cinquième fois que les U17 de Templiers et ceux de Sprimont vont croiser le fer. Et, pour l’instant, ce sont bien les Carriers qui ont un net avantage avec trois victoires en championnat alors que les Nandrinois ne l’ont emporté qu’une seule fois, en tout début de saison. " C’était notre premier match cette saison , se souvient Christophe Lunardi. Ici, ce sera le dernier quoi qu’il arrive. C’est une belle façon de boucler la boucle, non? Et puis, c’est peut-être un signe. "