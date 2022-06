Fort de son expérience, Christian Counet a tout de même souffert avec la chaleur. « Je pensais faire un peu mieux comme temps mais avec la chaleur et les 20km de Bruxelles, ce n’était pas évident. Je cours ici depuis quelques années et je me suis encore bien amusé. De toute manière, on est là pour la santé avant tout. On reviendra avec plaisir l’année prochaine. »