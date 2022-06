Les rugbymans amaytois ont couru pour la bonne cause

Nicolas, Marie, Dan, Julien, Louis et Louise sont des membres du nouveau club de rugby à Amay.Tous ensemble, ils ont couru avec des enfants qui vivent au Château Vert de Solières. Présents sur la petite distance de deux kilomètres, ils ont permis aux jeunes de s’amuser, comme en témoignent les différents sourires à l’issue de la course. L’éducateur spécialisé qui s’occupait de ce chouette moment, Julien, se montrait très satisfait de ce moment passé avec les petits bouts." C’est une première pour nous de venir ici. Le club voulait un axe social et travailler sur une finalité de handicap. Avec le Covid, nous n’avons pas su faire ce genre d’événements. Je pense que l’on peut se montrer satisfait car les gens ont directement compris le but de cette activité. "