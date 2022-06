Auteurs d’une superbe saison en terminant deuxièmes de leur série derrière Aubel, qu’ils ont éliminé en demi-finale de cette coupe, les Hesbignons ont décroché leur montée en provinciaux. Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. " Oui, cette coupe, c’est un objectif , entame, le coach. On a vraiment un super groupe qui a bien travaillé tout au long de la saison. Cette deuxième place au championnat, c’était une petite déception car on aurait sans doute mérité d’être champion. Mais on va maintenant essayer de soulever un autre trophée (rires)."

Et pour l’occasion, les U14 hannutois vont vivre leur journée comme des vrais professionnels. " Dès le matin, on se retrouve à Hannut pour déjeuner ensemble. On se rend ensuite à Visé pour faire une petite balade avant de dîner et de prendre la direction du stade pour prendre la température , raconte Gaëtan Prinsens. Les joueurs apprécient cela, ça les aide à se concentrer. On l’avait déjà fait en demi-finale et ça avait fonctionné. Maintenant, je dois bien avouer que je ne connais pas bien notre adversaire. Mais si Seraing en est là, c’est qu’il l’a mérité également. En tout cas, jeudi soir, lors du dernier entraînement, j’ai senti les joueurs super motivés et déjà concentrés, comme s’ils étaient déjà dans leur match. "

Et si la montée de Hannut de P2 en P1 jeudi n’était qu’un bon présage pour les jeunes pousses du club?