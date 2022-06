«Il y avait un peu moins de monde que d’habitude mais on s’y attendait»

Malgré tout, et ce n’est pas vraiment une surprise, le nombre de participants était en baisse par rapport aux années précédentes. "Mais on s’y attendait. Il y avait effectivement un peu moins de monde que d’habitude, mais c’est l’effet Covid. Cependant, la Huy Night Run attire cette année encore près de 1500 joggeurs. Si on va changer la formule l’année prochaine? Non, ce n’est pas dans les cartons. On n’a pas besoin de changer un événement qui fonctionne comme celui-là. Et je suis certain que dans les années à venir, le nombre de participants augmentera" , rajoute Étienne Roba.

Armand Pirotte, comme au bon vieux temps

Une Huy Night Run sans Armand Pirotte est impensable. Le président du club d’athlétisme hutois a, une fois de plus, animé l’épreuve de main de maître. Au micro durant plusieurs heures, l’intéressé n’a cessé d’encourager les différents participants. "Cette année, je prends encore davantage de plaisir puisque j’attendais ce retour depuis très longtemps , dit-il. Quand on voit le sourire des spectateurs sur le visage de tout le monde, c’est la plus belle victoire. On peut dire que ce fut un retour réussi en beauté, c’est merveilleux. Tout était pratiquement parfait."

D’autant que le plateau, du moins sur la course moyenne, était très relevé. "J’ai rarement connu ça , note Armand Pirotte. Les jeunes du club de Huy étaient nombreux et voulaient se montrer avec leur maillot. C’était très beau à voir et certains ont réalisé de bons chronos. C’est pas mal pour la suite."

Comme l’Échevin des sports hutois, Armand Pirotte n’est pas surpris du nombre de joggeurs. "Dans les courses de la région, on sent qu’il y a un tassement et moins de monde. Avec le Covid, on remarque que les gens ont pris d’autres habitudes.Si on atteint 1500 joggeurs, ce serait déjà très bien" , confie l’homme fort du Huy Athletic Club, avant de reprendre le micro pour animer la fin de la grande course.