Cédric Bastin matte la horde hutoise

Le plateau était relevé et les favoris pouvaient se compter sur les deux doigts de la main.Des favoris à connotation hutoise puisque Stephen Radelet, Thomas Van Hee, Victor Mullens ou encore Mathis Espagnet pouvaient prétendre à la victoire.Sans oublier, évidemment, Alexis Fadda.C’est d’ailleurs l’athlète du Waco qui a démarré les premiers hectomètres en tête de la course. "Dès le départ, avec Gaultier (NDLR: Pulper) on a mis un tempo assez rapide , confie Cédric Bastin, arrivé en tête un peu à la surprise générale. Normalement, je devais participer à la grande course mais j’ai eu un empêchement de dernière minute.J’ai donc décidé de tout donner pour la moyenne course et cela a payé.Je savais que ça allait être très compliqué."