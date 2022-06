«Promis, je ne le ferai plus jamais»

« Pour moi, il y a manger et manger sa parole. Quand on monte de division, ce n’est pas pareil. Je pense aussi qu’en provinciales, les transferts se sont trop tôt après à peine 15 matchs joués. Personnellement, je n’en ai pas dormi pendant une semaine. Je ne le ferai plus à l’avenir, c’est promis. Mais des fois, la pression est forte aussi… »