«On est tous un peu responsables»

« Je ne peux pas dire que ce sont seulement les joueurs qui sont responsables. Il y a clairement un changement de mentalité mais il est présent chez plusieurs acteurs. Les coachs et les comités sont aussi responsables de la situation. On commence par exemple clairement les transferts bien plus tôt. À mon époque, quand je jouais, c’était il y a 20 ans, on ne parlait que de ça au mois de mai, allez avril. Là, maintenant, c’est mi-janvier. À Faimes, on a commencé à bouger tôt car on a vu les autres bouger. On ne pouvait pas attendre plus. Sinon, il n’allait vraiment rien rester sur le marché. Il faudrait un système qui protège un peu toutes les parties. Genre quand le club acquéreur et le joueur sont ok, on bloque et on ne sait plus revenir en arrière. Mais, là, oui, ça devient un peu n’importe quoi avec des tas d’abus des uns et des autres. »