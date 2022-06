Manu Christiaens: «On a assumé ce qu’on a dit...»

Et c’est évidemment particulier pour le Hannutois qu’il est. " Oui, Hannut est ma ville et je suis venu ici pour le projet, insiste-t-il. Ce sur quoi je veux insister, c’est qu’on a clairement affiché nos ambitions dès le début de la saison avec cette montée en ligne de mire et on a assumé.Et, l’air de rien, il fallait le faire, ça. "

La saison prochaine pointe déjà son nez avec un nouveau défi qui arrive pour des Hannutois pas rassasiés. " On voulait retrouver la P1 pour nos 100 ans en 2021 et on y est, dit-il, faisant allusion aux libations liées au centenaire prévues ce week-end. Là, maintenant, enP1, on va essayer de se maintenir et se stabiliser dans un premier temps avant de voir plus grand mais je n’ai jamais caché quand on avait des envies et des ambitions de nationale.C’est normal: la ville de Hannut le mérite je pense… "

Une ville qui aura vu, cette saison, trois clubs monter: Hannut, Thisnes et Lensois.Quelle performance quand même!