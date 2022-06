Parmi eux, on retrouve évidemment Dorian Fintolini, véritable cador dès qu’il se présente sur la ligne de départ. Son palmarès parle d’ailleurs pour lui: en plus de son succès en 2015, il a terminé troisième l’année suivante avant de décrocher une nouvelle deuxième place en 2019. " Et j’avais remporté l’épreuve destinée aux enfants à l’époque également , se souvient celui qui porte les couleurs de l’AT Crisnée. C’est en tout cas une course à laquelle je participe très régulièrement depuis mon plus jeune âge. "

Il est donc très bien placé pour parler du parcours qu’il connaît comme sa poche ou presque. " Avant tout, c’est une belle course populaire avec, souvent, un très haut niveau et du beau monde , pointe le Herstalien de 29 ans. Mais c’est aussi une course atypique: ça va très vite d’un côté, mais ça monte également pas mal de l’autre. Si j’avais un conseil à donner, c’est surtout celui de ne pas démarrer trop vite. Il faut gérer la première montée et en garder sous la pédale. Cette première montée est très raide, il faut la monter sans forcer pour pouvoir relancer au sommet. Car, après cela, c’est encore assez vallonné, un peu comme un toboggan. "

Une première montée qu’Arnaud Renard, qui rêve un jour d’accrocher cette épreuve à son palmarès, pointe également comme tournant de la course. " La différence peut se faire au-dessus de cette bosse, il faut savoir relancer , opine ce grand passionné de cyclisme, qui tourne autour d’un succès sur l’épreuve hutoise depuis de longues années. Mais, globalement, la course est assez simple, tout se passe sur la route. Le parcours n’est pas trop technique, au contraire de la Cor’Huy’Da. Mais, en tout cas, l’ambiance est toujours excellente. Et ce, dès le départ. Arriver sur la Grand-Place, souvent noire de monde, cela change des joggings où il n’y a souvent personne sur le bord de la route. Cette ambiance donne vraiment une énergie en plus. "

Et, pour les purs Hutois, cette ambiance est encore plus particulière. " Évidemment, cette course me tient à cœur. Je suis sûr que je connaîtrai du monde à chaque virage , insiste Yves Simonet, qui sera de retour sur la Huy Night Run après plusieurs années d’absence et qui pointe, lui aussi, cette rue des Messes comme le juge de paix de la course. Il ne faut pas se brûler avant car cette côte fait très très mal. C’est la seule difficulté du parcours, mais elle est très exigeante. Savoir relancer au sommet, c’est vraiment la clé. "

Joggeurs, joggeuses, vous êtes désormais parés pour affronter les kilomètres qui vous attendent ce vendredi soir. Il ne vous reste plus qu’à vous élancer!