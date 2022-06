La Huy Night Run de retour: «Tout est prêt»

L’échevin des Sports et des Evénements n’en est que plus heureux de revoir cette Huy Night Run se tenir d’une manière on ne peut plus classique. " Tout est prêt, nous sommes sereins. On s’attend à une grosse affluence malgré tout. Certes, on ne culminera plus à 3000 participants comme cela avait été le cas il y a quelques années car on voit que le Covid a une influence sur les événements, mais on s’attend tout de même à accueillir aux environs de 2000 personnes sur l’ensemble des trois courses , confie-t-il. Je suis très heureux pour le côté sportif car c’est quand même un événement traditionnel qui attire aussi bien les amateurs que les confirmés, mais aussi pour le côté festif puisqu’on vient animer la ville pendant une soirée. Et puis, la Huy Night Run a des retombées économiques importantes pour les commerçants, mais aussi pour les quelques clubs qui nous fournissent une aide et qui récupèrent une partie des recettes. "

Une recette inchangée

Au niveau des parcours, les habitués ne devraient pas être dépaysés puisqu’ils n’ont pas changé d’un iota par rapport à la dernière édition de 2019. " Il n’y a pas de raison de changer car tout se passe très bien. Et puis, c’est plus simple pour les bénévoles et les policiers. Ils peuvent ainsi retrouver leurs repères ", abonde Étienne Roba.

Les trois parcours, longs de 2.25, 5.05 et 10.20 kilomètres, démarrent ainsi de l’Avenue Delchambre pour se terminer sur une Grand-Place. " Il n’y a pas de nouveauté particulière si ce n’est que la Huy Night Run marque son grand retour , rigole notre interlocuteur, qui rassure également les spectateurs qui voudraient venir se masser le long de la route. La ville n’est évidemment pas bouclée. Certes, le parcours est sécurisé durant la course, mais il est possible de venir dans le centre et de se parquer pas trop loin. Nous serons évidemment attentifs à l’aspect sécuritaire. Mais j’espère que cet événement sera une grande fête et qu’on arrivera à la barre des 2000 participants. Si c’est le cas, je serai un échevin des Sports et des Evénements heureux. "

Au vu de l’engouement sur les réseaux sociaux, nul doute que cette Huy Night Run risque de connaître un joli succès.