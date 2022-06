Hannut met fin à un purgatoire de dix ans sans P1

Pour cela, Hannut s’était donné les moyens de ses ambitions en acquérant notamment Cossalter et Adrovic, qui s’ajoutaient à un effectif qui regorgeait déjà de talent. Une bonne dose d’expérience nécessaire dans les moments importants comme les deux hommes l’ont prouvé lors des derniers instants de cette saison longue, mais couronnée de succès.

Et, au fil des matchs, les Verts ont assumé leur statut, même s’ils ont connu quelques retards à l’allumage, notamment sur leur terrain. Mais, à l’issue de la phase classique, ils ont totalisé 72 points, un bilan qui leur aurait permis d’être sacrés, aussi bien en P2B qu’en P2C. Mais, tombés sur un os nommé Ougrée, les gars de Manu Christiaens ont été envoyés dans le périlleux tour final.

Une compétition au cours de laquelle ils ont excellé: une victoire nette et sans bavure contre Flémalle, un succès acquis au forceps sur le terrain de Braives avant de prendre la mesure de Minerois et Herve, lors de l’inter-séries. Et, ce jeudi soir, la fête a sans doute été belle dans les rangs hannutois. Dans un premier temps sur la pelouse de Herve avant de retourner en Hesbaye pour prolonger les festivités.

Ainsi, dix ans après l’avoir quittée au terme d’une saison 2011-2012 ponctuée avec 39 unités et une relégation, Hannut va retrouver l’élite provinciale. Un juste retour des choses après le travail effectué cette saison et la restructuration connue par le club et l’arrivée de David Bemelmans et Vincent Lugand. Car, faut-il le rappeler, il y a six ans, faisait déjà la fête après avoir acquis un titre… en P3A. Place maintenant à la P1, l’objectif avoué à court terme. Quant à celui à moyen terme, il se situe sans doute en Nationale. Et on ne serait pas étonné d’y retrouver Hannut dans moins de trois ans.