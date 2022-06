Chloé Bully en équipe nationale 3c3

Ce vendredi, c’est précisément une délégation belge de 4 joueuses qui a pris la direction de la Roumanie (Constanta) pour y disputer un tournoi qualificatif pour la coupe d’Europe de la discipline.

Sous les couleurs nationales, on retrouvait une certaine Chloé Bully qui, à 29 ans, se prépare à vivre une nouvelle aventure. "C’est une belle opportunité pour moi de vivre une nouvelle expérience, de croiser d’autres personnes et de progresser" , nous confiait la Hannutoise, toujours aussi souriante. "J’y vais uniquement avec l’ambition d’apprendre et de m’amuser avec mes coéquipières."

Car si la meneuse n’est pas une adepte de la discipline sous les couleurs nationales, le fait que nos joueuses nationales sont actuellement en cadre lui a permis d’avoir cette belle opportunité de défendre les couleurs de la Belgique. "C’est le coach que j’ai eu à Lummen qui est en charge de ce tournoi et il m’a naturellement demandé si cela pouvait m’intéresser. Je n’ai pas vraiment hésité car on apprend toujours beaucoup de chose en jouant contre d’autres joueuses européennes. Je serai avec Jaleesa Maes, Katrien Nauwelaers et Merel Kaepen. On va donner notre maximum comme à chaque fois qu’on monte sur le terrain et profiter un maximum. J’y vais vraiment avec l’intention de prendre un maximum de plaisir puisque c’est une opportunité qui n’était pas programmée."

À noter que le coach de la sélection est également celui qui prendra, l’année prochaine, la tête de l’équipe de Boom où évoluera aussi précisément Chloé Bully, transférée au terme du dernier championnat.

Une compétition qui réunir un total de 25 équipes (12 féminines et 13 masculines, mais pas les Lions belges). Les duels se dérouleront sous la forme de différentes poules avec de nombreuses rencontres. La poule initiale de la Belgique sera composée de la Pologne et de l’Estonie… car, oui, tout va par 3 dans le 3 contre 3. Des rencontres qui s’étaleront les 4 et 5 juin et que l’on peut suivre en direct via le site de la FIBA.