Parmi eux, on retrouve trois éléments de Wanze/Bas-Oha: Henri Neerdael, Dylan Gilson et Didier Amou-Djaba. " Je pense plutôt être à huit , corrige le premier cité, ce qui nous sera confirmé par Dylan Gilson. Mais bon, qu’importe, cela faisait longtemps que je n’avais pas marqué aussi peu. J’ai été blessé en septembre, j’ai passé quelques matchs sur le banc et j’ai aussi loupé plusieurs rencontres pour raisons privées. Mais je dois bien reconnaître que je n’étais pas à mon niveau cette année. à cause de mes soucis aux mollets, je n’ai pas retrouvé toutes mes sensations . Et puis, je pense qu’on ne jouait pas assez avec moi. Sans oublier qu’on ne prenait pas assez sa chance dans l’équipe. "

Et même s’il s’inquiète pour le futur de Wanze/Bas-Oha, l’avant de 33 ans restera en bord de Meuse, tout comme Dylan Gilson, comme nous vous l’annoncions ce mardi après-midi. Les deux hommes vont donc continuer à évoluer de concert, ce qui semble réussir à l’ailier qui n’avait jamais autant marqué de sa carrière. " D’un côté, ça veut dire que je progresse, mais j’aurais pu encore marquer plus , pointe le gaucher, qui se veut très exigeant avec lui-même. Le futsal, où je joue en attaque, m’a permis de progresser offensivement. La présence de Hubeaux et Jamart, avec qui je m’entends bien, a joué également. Certes, j’ai dépanné quelques matchs au back, mais j’ai essentiellement joué sur un flanc. Et plus je vais évoluer à ce poste, plus je vais être à l’aise et ça m’aidera pour marquer. Je n’ai pas peur de le dire: oui, je vise la barre des dix buts la saison prochaine, il est temps de l’atteindre. "

Par contre, après une seule saison en bord de Meuse, Didier Amou-Djaba s’en ira du côté de Waremme l’année prochaine. Un joli transfert pour celui qui aura su se mettre en évidence malgré la saison compliquée vécue par ses couleurs. " J’aurais aimé marquer plus pour sauver l’équipe. J’ai raté beaucoup d’occasion et j’ai pas mal touché les montants, ça aurait pu être décisif , souffle l’ailier de 24 ans. Je le sais, je dois encore progresser dans le dernier geste. Mais bon, j’ai quand même pas mal joué cette saison, je suis content à ce niveau-là. J’ai pu montrer mes qualités et cela m’a permis de décrocher ce transfert à Waremme. "

Une formation avec laquelle l’ancien Herstalien va découvrir la D2 ACFF alors que Wanze/Bas-Oha va repartir de l’échelon provincial. Et le club mosan doit espérer pouvoir voir un de ses éléments franchir la barre des dix buts histoire de vivre une saison tranquille en P1.