Thierry Herbillon, nouvel entraîneur au HC Amay

Thierry Herbillon est une personne qu’on ne présente plus dans le monde du Handball. Bernard Destexhe, le président du club vient d‘acter la signature de son nouvel entraîneur pour la future saison de son équipe qui évolue en D2 nationale. Avec son palmarès long comme le bras, ses talents ne sont donc plus à prouver: ancien entraîneur de l’équipe nationale belge, de Flémalle, de Tongres, de Visé et champion avec l’équipe du HC Herstal. C’est un nouveau défi qui attend l’ancien hanballeur professionnel qui vise donc la montée.