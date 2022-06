Hannut a rendez-vous avec l’histoire

Après avoir pris la mesure de Minerois, Hannut se doit de finir le travail à Herve, une équipe costaude contrainte au nul dimanche face à ce même adversaire.Mais il ne faut pas se fier à ce résultat pour en tirer une quelconque conclusion: Herve sera solide et difficile à bouger.Articulé autour de ces vieilles connaissances de Benoit Closset, un ex-Fizois encore auteur de 20 buts cette saison, ou d’Adrien DeLa Cruz, qu’on a jadis à Momalle, entre autres, les Herviens sont montés en puissance à mesure de la saison." J’ai eu vent de leurs derniers résultats et je sais que c’est une solide équipe , avoue le capitaine hannutois Amaury Geuns. C’est du costaud, tant offensivement que défensivement.Mais j’ai envie de dire qu’on ne doit pas trop regarder dans leur assiette mais uniquement dans la nôtre. On ne doit avoir peur de personne comme on l’a prouvé ces dernières semaines.Et on doit y aller avec nos armes. "

Le hic, c’est que Herve est solide chez lui mais pas imprenable.Sa dernière défaite dans ses installations remonte à avril.Hannut le sait et il gère sereinement la suite." On n’est pas stressé du tout, dit le Hannutois présent au club depuis 7 saisons. On est plutôt excité à l’idée de jouer cette rencontre.Ce n’est pas tous les jours qu’on peut jouer un match pareil.Personnellement, oui, je me sens encore plus responsable que d’habitude.Je suis là depuis pas mal de temps et comme les autres, je me dois de tout faire pour faire remonter le club en P1. C’est notre mission… "

À noter qu’un car de Hannutois se rendra sur place pour une rencontre qui commencera bien à 19h.En cas de montée, les Hannutois sont invités à regagner leurs installations car une surprise les attend.

Comme depuis le début de ce tour final, ce match sera à suivre en direct sur le Facebook de l’Avenir Huy-Waremme dès 18h50.

Arbitre : Bila Kizedioko.

HANNUT :: Racz, Ndiaye, Spadaro, Père, Cossalter, Henrot, Vandenberg, De Vierman, Lo Presti, Ouchan, Adrovic, Pasteeels, Proix, Corthouts, Formica, Geuns.