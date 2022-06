Anthisnes va relancer Ludovic Gambacorta

Il y a un peu moins d’une semaine, nous vous faisions part de quelques renforts arrivés à Anthisnes en vue de la saison prochaine. Le club condrusien ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il vient de finaliser le transfert de Ludovic Gambacorta, un flanc gauche offensif formé au Standard et qui était notamment passé par Templiers-Nandrin il y a quelques années. " Il a arrêté le football pendant deux ans, c’est un pari. Mais on va tenter de le relancer et il pourrait bien constituer une belle surprise ", explique Manu Charles.