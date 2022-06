"Après 2 saisons, une page se tourne. Merci à Waremme Volley pour la confiance et l’opportunité de vivre ma passion au plus haut niveau, contre les meilleures équipes et joueurs de Belgique.

Malgré les moments difficiles, merci à mes coéquipiers et à toutes les personnes que j’ai rencontrées ces 2 dernières années pour ces souvenirs."